SCT retirará concesión a taxistas por detención ilegal de 'Ubers'
Martínez Acosta señaló que se tienen identificados los que participaron en "un acto ilegal"
Se tienen identificados a entre tres y cuatro concesionarios de taxis que participaron en días pasados en la detención ilegal de vehículos que brindan servicio de transporte a través de plataformas en la plaza de Los Fundadores, a quienes se les iniciarán procedimientos para retirarles las concesiones.
Así lo informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, quien criticó que los participantes corresponden a un grupo minoritario que no representa a la comunidad taxista.
Incluso, asumió que la agrupación corresponde a los taxistas que solían manifestarse para presionar a los gobiernos de las administraciones pasadas.
"Si bien no vimos vehículos ahí instalados, identificamos y reconocemos perfectamente al menos cuatro o cinco concesionarios, que son los que identificamos que estuvieron participando en este acto ilegal", advirtió.
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Refirió que los particulares afectados interpondrán denuncias penales ante el Ministerio Público, derivado de sufrir privación ilegal de la libertad e impedimento para ejercer la libertad de tránsito.
Explicó que una vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) tome conocimiento de las querellas e integre las respectivas carpetas de investigación, la SCT comenzará con procedimiento administrativo para retirar las autorizaciones.
"No vamos a permitir que ninguna minoría venga a desestabilizar la seguridad de los potosinos", remató.
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