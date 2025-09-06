Se accidentan tres diputadas del PVEM rumbo a Real de Catorce
Vuelco de camioneta deja a diputadas del PVEM lesionadas en SLP
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este sábado tres diputadas potosinas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sufrieron un accidente automovilístico mientras se trasladaban rumbo al municipio de Real de Catorce en el altiplano potosino.
De acuerdo con los primeros reportes, las legisladoras locales Jaquelín Jauregui y Diana Ruelas, viajaban junto a la diputada federal Graciela Gaitán rumbo al municipio de Real de Catorce para participar en la toma de protesta de los comités municipales en ese y otros municipios del altiplano potosino.
Sin embargo, en el trayecto, la camioneta tipo Cherokee en color negro en la que viajaban se volcó y salió del camino causando diversas lesiones a las diputadas.
Según información del personal de Comunicación del Congreso del Estado, las diputadas fueron atendidas de forma inmediata al ser trasladas a recibir atención médica al hospital de Matehuala y se reportan estables.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De manera oficial el Congreso del Estado no ha emitido algún tipo de información sobre el hecho, así como el Partido Verde, pues únicamente se emitió información sobre el acto protocolario de la toma de protesta del comité municipal en Villa de La Paz, Real de Catorce y Charcas.
no te pierdas estas noticias
Se accidentan tres diputadas del PVEM rumbo a Real de Catorce
El Universal
Vuelco de camioneta deja a diputadas del PVEM lesionadas en SLP
Autoridades se reúnen para atender contaminación del río Axtla
Ana Paula Vázquez
Genera preocupación en comunidades locales y autoridades
Negligencia en el IMSS deja con graves secuelas a menor
Flor Martínez
El caso fue turnado a la FGE, mientras la familia solicita apoyo