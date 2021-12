Se agudiza la crisis de migrantes en SLP

Ya no hay capacidad en la Casa de la Caridad "Arzobispo Luis Morales Reyes", pero aun así hay muchos haitianos que siguen llegando, y urge que el gobierno apoye para otorgar hospedaje a los que se están quedando fuera, porque "ya no caben y no podemos recibir más", advirtió el coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis Potosina, el presbítero Marco Antonio Luna Aguilar.

Recordó que antes del 24 de diciembre había más de doscientos migrantes, pero una atención óptima es posible para cien o 150, según la capacidad y los insumos con los que se cuente.

Dijo que le preocupa que en el exterior andan deambulando muchos extranjeros, en su mayoría haitianos, e incluso muchos migrantes que ya fueron atendidos y no se han retirado.

Precisó que el gobierno también tiene que hacer algo, porque la casa está sobrepasada en sus capacidades, y la gente quiere entrar, pero la que está adentro no sale. "Ya han salido algunas familias, pero la gente sigue pidiendo que la dejemos entrar".

Asimismo, dijo que hay de todo por lo que se refiere a migrantes, porque igual llegan centroamericanos que afroamericanos y también haitianos, y es obvio porque finalmente la casa atiende a todo migrante que llega, siempre y cuando exista la capacidad para trabajar con ellos.

Recordó que la Casa de la Caridad no hace distinciones, y sin embargo lo que hace falta es espacio y también los insumos necesarios para tener a los que se pueda, y que el Gobierno ya haga algo, y en lugar de mandarlos a la Casa del Migrante, ellos tengan también un lugar para hospedarlos.