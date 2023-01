Se atoran traileros en bulevar por GPS

Luego de que ayer quedó atorado otro tráiler debajo de un puente en el bulevar Río Santiago, el segundo en la semana, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que se construirán arcos de concreto, a fin de prevenir más accidentes.

Al respecto el director de Tránsito y Policía Vial de Soledad, Luis Manuel Vidales Navarro, indicó que estos percances, se deben a que los conductores que son originarios de otros estados se guían por la ruta que traza el sistema de navegación GPS, lo que causa los hechos de tránsito en esta vialidad.

“Este tipo de aplicación no indica qué tipo de vehículo pueden pasar, si es sedán, pick up, quinta rueda o camión, no marca la dimensión del vehículo como tal sobre la vialidad donde se traza la guía y aunque no es común que ingresen estos vehículos, estaremos reforzando con mayor vigilancia y dispositivos mixtos en río Santiago a fin de evitar estas situaciones”.

Por segunda ocasión en la semana, se atoró un tráiler quinta rueda debajo del puente de la colonia San Felipe en el río Santiago, ocasionando tráfico lento por la zona, durante toda la mañana de ayer.

El accidente ocurrió cerca de las 7:30 de la mañana, cuando la unidad golpeó el puente en mención y al igual que en percances anteriores, el transportista fue detenido ya que la altura de su remolque rebasaba a la del puente.

Cabe señalar que detrás de este operador, le seguía otro conductor de un tracto camión al que se le dio la indicación de retornar y evitar tratar de pasar por abajo del puente.

Elementos de Tránsito Municipal, lo auxiliaron para que pudiera realizar las maniobras con su unidad y el transportista saliera del bulevar Río Santiago.

En cuanto a las sanciones, señaló que cuando un vehículo de esas dimensiones ingresa a río Santiago, se les retiene el vehículo, además se lleva a cabo un análisis con el área de peritos de la corporación, para saber si causó daños, lo cual conlleva otro procedimiento, y se tienen que analizar qué daños fueron y cómo los causó, para darle el seguimiento con la Fiscalía General del Estado (FGE), o buscar la generación de un convenio para solventar las reparaciones necesarias.

El gobernador anunció que su administración se encargará de construir los arcos de contención en el bulevar.

“Es una obra que le correspondería al ayuntamiento de Soledad, pero lo vamos a hacer nosotros como gobierno del estado. Ya han puesto 20 mil señaléticas y no les hacen caso, entonces vamos a meter arcos de concreto y lo que va a suceder es que el tráiler, si se quiere estampar será en la entrada, pero no dentro del bulevar” enfatizó Gallardo.