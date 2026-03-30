Se consolida HAMOTAC en la entidad

La delegación estatal de HAMOTAC en San Luis Potosí continúa posicionándose como un actor clave no solo en el fortalecimiento del sector transporte, sino también en la construcción de un impacto social significativo dentro del estado.

A través de diversas acciones y programas, la organización ha demostrado que su labor trasciende lo operativo, generando beneficios directos para operadores, empresas y sus familias, consolidando así un modelo integral de representación y apoyo.

Este avance ha sido respaldado por la visión del presidente nacional, Carlos García Álvarez, cuyo liderazgo ha permitido impulsar estrategias que hoy hoy se traducen en resultados tangibles en distintas regiones del país.

En San Luis Potosí, este esfuerzo se ve reflejado en el trabajo coordinado del delegado estatal, Eduardo Antuán Campollo García, quien ha fortalecido la estructura de la organización mediante la generación de nuevos vínculos estratégicos.

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Como parte de estos resultados, destaca la reciente reunión generada en San Luis Potosí, donde empresarios de distintos giros del transporte iniciaron su proceso de integración a la organización, logrando un aforo de 76 empresarios provenientes de diversas zonas del estado y de la región Huasteca, consolidando así una nueva etapa de crecimiento y representación para HAMOTAC en la entidad.

Este crecimiento no solo refleja la confianza del sector, sino también el resultado del trabajo constante que se ha venido realizando, así como el respaldo y apertura de las autoridades hacia el transporte organizado.

El delegado estatal destacó que la unión del gremio. "Hoy más que nunca queda claro que la unión hace la fuerza. Cuando existe coordinación, voluntad y acción, los resultados se reflejan en beneficio de todos los que forman parte del sector", puntualizó.