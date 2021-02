Se crea "vacío generacional" entre los niños

La pérdida de clases presenciales en un segmento social que no representa riesgo sanitario para la pandemia de coronavirus Covid-19, está causando graves problemas, porque no se está centrando la atención en cuidar a las personas vulnerables y en cambio se está creando un vacío generacional en los pequeños, aseguró José Luis Muñoz, propietario de una escuela particular de la avenida Prolongación Muñoz.

Dijo que hay un criterio unido de las escuelas particulares para defender el regreso a clases presenciales, cuanto antes y para salvar las generaciones venideras.

Explicó que los padres de familia son los principales protectores de sus menores y por lo tanto garantes de los protocolos para cuidar la integridad de los niños. Informó que si eso sucede con los papás, es un hecho que los van a cuidar y se van a cuidar ellos.

Los papás dan seguimiento a sus hijos casi minuto a minuto y lo vigilan desde que están en su casa hasta la llegada a la escuela, y por lo tanto es mucho más fácil que vean garantizada su seguridad sanitaria.