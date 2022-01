Se cumplen ya, dos años de epidemia

Este domingo se cumplen dos años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la aparición del virus SARS-CoV-2 como emergencia internacional y San Luis Potosí llega a esta fecha con más de 146 mil casos confirmados y poco más de 7 mil fallecimientos, de acuerdo con el corte de ayer sábado de la Secretaría de Salud estatal.

Hace un año, el 30 de enero de 2021, el entonces titular de Salud del estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner llamaba a la población a la prudencia frente al cercano "puente largo" de la Semana Santa.

San Luis Potosí contabilizaba entonces cerca de 50 mil contagios acumulados y poco más de 4 mil muertes de personas infectadas.

En otras palabras, en sólo un año el número de casos casi se triplicó (292 por ciento de incremento), pero el número de decesos tuvo un crecimiento menor, por decirlo de alguna forma: 177 por ciento aproximadamente.

En el curso del 2021, el estado pasó por la alerta de algunas variantes de mayor riesgo del virus y por la vacunación de la mayor parte de su población, incluso con una dosis de refuerzo.

"Trabajemos unidos para disminuir hospitalizaciones, pero sobre todo para salvar vidas. Es inaceptable pensar que morir es normal en esta pandemia. Pensar que no se puede hacer nada; no debemos acostumbrarnos a eso ni a estar revisando las cifras de muertes como si fuera algo que no se puede evitar ni disminuir", expresó Lutzow Steiner en el primer aniversario de la pandemia.