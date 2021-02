Se debe impedir que regresen los que le han hecho daño a San Luis: Nava Palacios

La capital potosina será un referente de oposición y de lucha para que no lleguen a los cargos de elección popular quienes han hecho daño a San Luis Potosí y que representan proyectos corruptos e incluso vinculados a la delincuencia, aseguró Xavier Nava Palacios, entrevistado vía telefónica minutos después de su registro por la candidatura de Morena.

Informó que él dará esa batalla, y es una parte fundamental por la que se tomó la decisión de tomar esa ruta, porque no se puede permitir, y la capital es un bastión fundamental para combatir proyectos que le harían más daño a San Luis Potosí.

"Mucha gente saldrá a defender el derecho a vivir en paz, a no no tener miedo, a tratar de trabajar para darle una vida mejor a sus hijos, y no estar pensando en que todos los días uno puede ser afectado desde el gobierno".

Dijo que los movimientos civilistas como el que viene y está presente es una vuelta a la historia en donde mucho tiempo se ha desafiado a los caciques, y la ciudad se ponía por delante, y la gente salía hacer valer su derecho a que no llegue a los carros la gente que le hace daño.

Precisó que se metieron para dar la pelea y tratar de apoyar a quienes se opongan a la posibilidad de la llegada de ese modelo corrupto de gobierno que se encuentra dentro de las propuestas.

Dijo que lo que se ha estado viendo sin distingo de partidos políticos y en este caso con Morena, es que el partido está poniendo al servicio de los ciudadanos las candidaturas, y con toda seguridad habrá quienes con probabilidad ocuparán los cargos de gobierno.

Explicó que para pugnar porque no lleguen los gobiernos de modelos que hacen daño a San Luis Potosí, no se debe descansar ni un minuto.

"Estamos contentos y sabemos que es una suma de muchos esfuerzos por concretar proyectos concretar principios y concretar que mejoren las cosas en San Luis".