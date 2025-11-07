logo pulso
Se defiende la CEEAV por sanción a García Amaro

Impugnó la multa de un juzgado al excomisionado y asegura que cumplió con el plan de reparación integral a una víctima

Por Redacción

Noviembre 07, 2025 04:12 p.m.
Foto: Pulso

Foto: Pulso

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) informó que atendió en tiempo y forma, conforme a la ley, lo relativo al expediente de reparación integral, después que una víctima impugnó el Plan Integral de Reparación a su favor. Además, la Comisión ha garantizado, en distintas acciones y medidas, el derecho a aportar su propuesta para dicho plan, aseguran.

Sin embargo, dice un comunicado, a pesar que la CEEAV atendió los principios protección y reparación y respetó las prórrogas solicitadas por la propia víctima para la entrega del plan, el Juzgado Segundo de Distrito resolvió imponer, al entonces titular de la CEEAV (Miguel Ángel García Amaro) una multa de 600 UMAS por no cumplir la sentencia ordenada. Al vencer el lapso solicitado por la propia víctima, finalmente presentó su propuesta el pasado 15 de agosto.

Asimismo, se informó que la determinación de multar económicamente al excomisionado sigue en revisión por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en donde se presentó un recurso de queja de acuerdo a lo que se marca en el Artículo 97 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, será esa autoridad jurisdiccional la encargada de conocer y resolver la citada multa.

Finalmente, la CEEAV reiteró que, tal como lo ordenó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Comisión mantiene firme el compromiso de asumir las decisiones judiciales en este, o cualquier otro caso que se encuentre en su competencia, así como seguir llevando a cabo todas las acciones afirmativas a favor de las víctimas de cualquier delito en el Estado de San Luis Potosí.

