Se derrumba el trabajo de la CEDH

El 2025 podría ser el año de menor productividad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en cuanto a la emisión de recomendaciones desde que Giovanna Itzel Argüelles Moreno asumió la presidencia el 1 de abril de 2021, pues a falta de un mes y 20 días de que concluya el año, sólo registra cinco documentos girados a diferentes autoridades.

En 2021 el organismo constitucionalmente autónomo dirigió 23 investigaciones que acreditaron violaciones de derechos humanos, de las cuales 19 correspondieron a Argüelles Moreno, pues las demás las entregó la administración anterior.

Para el 2022, las recomendaciones disminuyeron 10 por ciento, dado que giró 17 durante ese año. El porcentaje es menor porque no se consideró el total, sino sólo las que ella validó y firmó de autorización.

Al año siguiente la productividad mejoró en un 29 por ciento, pues llegó a 22 investigaciones. Sin embargo, en el 2024 otra vez decreció 18 por ciento, al disminuir a 18 documentos recomendatorios.

No obstante, en el 2025 sufrió una caída sustancial al solo acumular cinco recomendaciones, a falta de un mes y 20 días para que concluya el año, equivalente a un decremento del 72 por ciento, en comparación con el 2024.

Es decir, al menos para igualar el mismo indicador obtenido el año pasado, Argüelles Moreno tendría que dirigir una recomendación cada cuatro días de hoy 10 de noviembre al próximo 31 de diciembre.

Colectivos de personas desaparecidas como Voz y Dignidad por los Nuestros y diversos activistas han criticado el trabajo de la ombudsperson, pues consideran que carece de compromiso con la defensa y protección de las víctimas de derechos humanos.