Se desdicen funcionarios de información sobre casos de sarampión en escuelas

Horas después de que la directora de Educación y Acción Cívica del ayuntamiento soledense, Velia Guadalupe Castro Granja, había confirmado tres posibles casos de sarampión en escuelas del municipio, la alcaldía emitió una información contradictoria, al señalar que no existía ningún caso en el municipio.

La funcionaria municipal había informado en entrevista que la campaña de vacunación en planteles de preescolar y primaria seguiría para evitar brotes de la enfermedad que pudieran ser de riesgo para la población escolar.

Castro Granja había dicho que, de momento, se ha recibido información de tres posibles casos en escuelas primarias de este municipio, pero acotó que este dato deberá ser corroborado por las autoridades de Salud del Estado.

Horas después, a través de un comunicado, el ayuntamiento soledense indicó que, "hasta el momento, no existe ningún caso confirmado de sarampión en el municipio",

Sin referirse a la funcionaria, la dirección de Servicio Médico indicó que la Dirección de Educación y Acción Cívica atendió tres situaciones en primarias en las que el personal directivo señalaba presuntos casos, debido al malestar en alumnos.

La situación se canalizó de manera ordenada con las autoridades de salud correspondientes, realizándose las pruebas, mismas que están en análisis.

El Gobierno Municipal dijo que la Jurisdicción Sanitaria número 1 será la autoridad que informe sobre estos casos, en su momento.