Se deslinda IMSS de muerte de bebé en Santa María del Río

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí se deslindó de cualquier responsabilidad que se pudiese generar por el fallecimiento de una bebé ocurrida en el municipio de Santa María del Río, tras aclarar que el deceso se registró horas después de la aplicación de la prueba del tamiz neonatal en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 19 en el citado municipio.

De acuerdo con el IMSS, el pasado miércoles 31 de marzo, la derechohabiente se presentó en el servicio de Medicina Preventiva de la UMF No. 19 para la prueba de tamiz neonatal de su bebé; luego de la prueba se retiró del lugar con la menor en buen estado de salud.

Se explicó que cinco horas más tarde solicitó atención urgente para su hija, quien al ingresar y ser valorada no registró signos vitales, por lo que el personal médico solicitó la asistencia del Ministerio Público para llevar a cabo el certificado de defunción y las diligencias legales.

La Oficina de Representación San Luis Potosí señaló que la prueba de tamiz neonatal consiste en la extracción de tres gotas de sangre del talón, la cual no tiene relación con la defunción de la menor, al tiempo de expresar sus condolencias a las y los familiares de la bebé que perdió la vida.