Se discute ampliar ciclovía de Carranza hasta Morales: EGC

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, adelantó que ya se está trabajando con colectivos y activistas en materia de movilidad, así como con sectores involucrados, para en conjunto decidir el futuro de la ciclovía de la avenida Venustiano Carranza, entre las cuales se encuentran la posibilidad de ampliar esta vialidad exclusiva para usuarios de bicicleta.

“Incluso ya estamos hablando puntualmente de Carranza, de completar la ciclovía donde convenga a todos, a los comerciantes, a los ciclistas, a los peatones, al transporte público y a los automovilistas”, así lo señaló el edil capitalino.

Reconoció que no es sencillo armonizar los intereses de los diversos sectores que se encuentran en la mesa de discusión con las autoridades municipales; sin embargo, puntualizó que existe un buen proceso de diálogo para llegar a un acuerdo al respecto.

Destacó que la iniciativa privada de la avenida aspira a retirar la infraestructura ciclista a fin de recuperar los cajones de estacionamiento para vehículos automotor; sin embargo, Galindo Ceballos reiteró que se mediará esta discusión con el objetivo de tomar la mejor decisión para los ciclistas, peatones y comerciantes, así como para los usuarios del transporte público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“A mí me gustaría ampliarla, implicaría ir de Tequis a Morales, eso es la ampliación, en donde es la clave, nos estamos poniendo de acuerdo, hay tres opciones que ya se las platicaré”, concluyó