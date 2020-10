Se "estancan" contagios; más de 100 diarios

En las últimas semanas, San Luis Potosí se ha mantenido en un promedio de 150 casos Covid por día, y en ocupación hospitalaria de cama con ventilador de un 27% promedio el último mes, lo que indica un claro estancamiento de casos y enfermos, sin embargo, el virus está presente en toda la entidad y no se debe bajar la guardia ante las medidas de prevención de contagios, informó Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud.

Durante rueda de prensa diaria virtual, la funcionaria estatal reiteró que no hay ningún medicamento para combatir el virus, pero si una persona con síntomas se atiende rápidamente hay muchas posibilidades de salir adelante, "quiero reiterar, no hay medicamento para Covid, ni el cloro, ni la hidroxicloroquina, ni los suplementos curan el Covid-19, hay mucha infodemia, les pido que no consumamos cosas que pueden dañarnos", agregó.

Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud dio a conocer que en San Luis Potosí se presentaron 153 nuevos casos para llegar a 23 mil 424 confirmados de 53 mil 933 personas estudiadas; el número de decesos subió a 1 mil 928 con un índice de letalidad que se ubica en 8.23 por ciento por cada 100 casos.

Los 153 nuevos casos están en el rango de 16 a 86 años, todos de transmisión local. Los 10 decesos son 8 hombres y 2 mujeres, 7 con residencia en la capital, 2 en Ciudad Valles y 1 en Zaragoza, con factores concomitantes de riesgo como edad en 8 de ellos, hipertensión en 3, diabetes en 2 y obesidad en dos.