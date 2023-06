Se eterniza falla en la aplicación de parquímetros

La aplicación de pago a distancia de los parquímetros capitalinos acumula meses brindando un servicio intermitente, y en ocasiones los usuarios no alcanzan a procesar el pago, porque no se encuentra disponible la plataforma remota.

A pesar de que en los gobiernos anteriores dejaron la plataforma lista para ser usada, los usuarios batallan y no alcanzan a procesar pagos en línea, situación que los obliga a buscar dinero en efectivo y depositar en los cepos.

Según los propios automovilistas, la plataforma no funciona desde hace siete meses, y las fallas comenzaron desde que el sistema no reconocía ningún número de tarjeta de débito de ninguna institución bancaria.

Algunos automovilistas argumentan que dejaron de utilizar la aplicación desde que ya no funciona, en un principio permitía el acceso en forma intermitente, ya no funcionó y se le dejó de usar.

Los quejosos explicaron que desde un principio se percibía como una aplicación de desempeño deficiente, mandaba errores, no se hacía la transacción o al hacer la transferencia, en el pago marcaba como que era la aplicación la que no permitía hacer nada aún y cuándo la cuenta existiera de manera oficial y no presentara ningún problema bancario.

Un usuario explicó que incluso en la aplicación ya descargaba sus números de tarjeta de débito y aún así no permitía el acceso, no dejaba entrar a la aplicación y permitía desinstalar e instalar.