Se extienden denuncias por acoso sexual a la Facultad de Medicina de la UASLP

La ola de denuncias de acoso y hostigamiento sexual por parte de mentores en espacios educativos continúa extendiéndose, pues este día alumnas de la Facultad de Medicina de la UASLP, denunciaron a catedráticos y estudiantes, a través de la colocación de señalamientos escritos en hojas de papel, pegadas afuera de la institución.

Si bien hoy ubicaron las narrativas anónimas, desde ayer colocaron las denuncias en puertas de las oficinas administrativas, en los baños e inclusive hicieron una instalación para rememorar Samantha Jocelyn, una alumna presuntamente asesinada por dos de sus compañeros durante una reunión en marzo de 2016.

La acción consistió en colocar sobre la figura de madera que lleva la leyenda "#orgullouaslp", ubicada en la entrada de la Facultad, una bata machada con pintura color rojo, simulando sangre, esto, porque los supuestos culpables ya concluyeron la licenciatura con apoyo de la dirección.

A su vez, en el transcurso de esta mañana, se observaron escritos donde se enumera una lista de más de 50 catedráticos y alumnos como presuntos acosadores, acompañados de los mensajes: "Si eres mujer cuídate de:" y "Si estás en la lista, piensa en lo que haces y BÁJALE a tu pedo".

En los papeles se lee: "Dr. de Micro no nos importa su top 3 de las más guapas de la generación", "Hay un acosador en cada generación", "No es piropo, es acoso", "Anatomía se aprende con libros y modelos, no conmigo", entre otros reclamos.

Además de las presuntas agresiones reveladas, también situaron imágenes de mujeres desaparecidas en el estado y en el país, así como datos de su identidad.

A metros de ahí, en el barandal de la entrada del parque "Juan H. Sánchez", instalaron una lona de color morado, donde acusan a Alejandro Xavier Zermeño Guerra, director de la Facultad de Medicina, de encubrir a cuatro médicos y siete doctores adscritos y residentes de actos de acoso sexual.