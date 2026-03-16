Se gradúan 23 mujeres como primeras "Centinelas" de la policía capitalina

San Luis Potosí.- El alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la graduación de la primera generación de cadetes "Centinela", integrada exclusivamente por mujeres, quienes a partir de ahora se incorporarán a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital para reforzar la vigilancia en el Centro Histórico.

Durante la ceremonia, realizada en la Plaza de Aranzazú, se informó que 23 cadetes concluyeron seis meses de formación en el Instituto de Profesionalización Policial, tras lo cual comenzarán labores de seguridad y proximidad social en el primer cuadro de la ciudad.

En su mensaje, el alcalde agradeció a las familias de las nuevas policías por respaldar su decisión de integrarse a la corporación. Reconoció que la profesión suele generar temor en los hogares, pero aseguró que la institución acompañará a las egresadas en su carrera.

"Como Alcalde les pido a todos los potosinos que no las dejemos solas... nosotros nos comprometemos a cuidarlas, porque es un compromiso por el bien de la ciudad", expresó ante las nuevas integrantes de la corporación.

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Por su parte, el titular de la SSPC municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez, destacó el papel de las mujeres dentro del modelo de seguridad de la capital, al señalar que representan un vínculo entre la ciudadanía y la institución.

La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, quien fungió como madrina de la generación, subrayó el significado de este paso para la participación femenina en las instituciones de seguridad y justicia. Señaló que la fortaleza de un policía no solo radica en la preparación táctica o física, sino también en la integridad y el compromiso con la justicia.

A nombre de sus compañeras, la cadete Eva Lizeth Betancurt expresó el orgullo de formar parte de esta primera generación, y afirmó que durante su formación adquirieron disciplina, carácter y convicción para servir a la ciudadanía.

La generación concluyó la ceremonia con el lema que marcará su servicio dentro de la corporación: "Firmes y dignas", consigna con la que las 23 nuevas policías iniciarán su labor en la capital potosina.