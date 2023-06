Se lanza Gallardo contra críticos

“Son destructivas y ha habido siempre una campaña sistemática”, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona respecto a las críticas a su gobierno en medios de comunicación.

“No de los dueños de comunicación, ellos ni cuenta se dan, son los que hacen las cabecitas de los medios, los que escriben, que han sido conservadores durante toda la vida y toda la vida defendieron a los que estaban en el poder”, argumentó.

Durante un discurso en un evento público en la colonia Rivas Guillén del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el gobernador se quejó de las críticas y cuestionamientos que se realizan desde los medios de comunicación.

“Entre más hacemos, más nos critican y más están chingando”, señaló, para luego relatar que algunos medios de comunicación cuestionan la calidad o la tardanza de las obras de infraestructura que su administración lleva a cabo.

“Entramos un día a pavimentar y al otro día está el periódico chingando que por qué no le pusieron no sé qué y puras mentiras”, dijo.

Minutos después, ya en entrevista, declaró que “hoy hacemos una calle y al día siguiente ya están con la nota de que a la calle le faltaron tres centímetros de ancho. Hoy hacemos otra calle y que no, que ya nos tardamos tres días más y todos los días atrás de las obras que hacemos para estar denigrando el trabajo del gobierno y es algo ya sistemático, algo que todos los días los estamos viendo.

“Ojalá que los dueños se den cuenta cómo utilizan a sus medios para estar ganando pretensiones propias y luchas propias de su conservadurismo, no lo que le gusta a la gente, lo que quiere la gente, sino más bien lo que quieren ellos en lo personal, no como medios sino como personas, porque actúan como personas, no como medios”.