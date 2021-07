Se logró un récord de inoculación

Al corte de las 7 de la mañana de este viernes, los hospitales reportaron tres personas muertas y los análisis enlistaron a 44 nuevos contagiados de coronavirus el estado de San Luis Potosí.

De marzo de 2020 a la fecha, la pandemia ha acostado la vida a 5 mil 668 personas hasta este viernes.

En el contexto de los intentos por frenar la pandemia, el jueves se estableció un nuevo récord de vacunación con más de 31 mil dosis, aplicadas a personas de 40 y más años en la zona metropolitana. El estado supera ya un 1 millón de dosis aplicadas totales, informó por su parte la delegación local del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el corte de las 7 de la mañana del viernes había 55 personas hospitalizadas, de las cuales 24 fueron reportadas en condición estable, 22 graves y 9 intubadas.

El gobernador Juan Manuel Carreras López, dijo que es alentador que en el tema de educación, la operatividad planteada por la SEGE, la SEER y la Secretaría de Salud haya brindado frutos en la detección temprana de casos y la contención epidemiológica de los mismos.

"A una semana de que concluya este ciclo escolar, la actividad presencial que se dio en miles de centros educativos y la supervisión de las autoridades, permiten reflejar buenos resultados, sin duda es un aliciente para pensar en regresar a finales de agosto en un esquema presencial, aunque aún no debemos confiarnos", dijo Miguel Lutzow Steiner, secretario de Salud.

Agregó que la permanencia del semáforo verde "no es obra de la casualidad, sino que es gracias al esfuerzo social, empresas, sector educativo, sociedad, que hemos abonado para permanecer nuevamente en color verde, pero esto no garantiza que no pudiera cambiar en las próximas semanas si nos relajamos y relajamos medidas".