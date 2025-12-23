logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASMADOS!

Fotogalería

¡ENTUSIASMADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se priorizará obra pública en Pozos

Por Redacción

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Se priorizará obra pública en Pozos

Con el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2026, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos priorizará grandes obras de infraestructura vial y urbana, de manera responsable y transparente, enfocado en pavimentaciones y proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio.

La presidenta concejal del municipio de Villa de Pozos, Paty Aradillas, informó que el presupuesto aprobado será destinado prioritariamente al desarrollo de infraestructura vial y urbana, además de fortalecer los servicios básicos, como la recolección de basura, con el objetivo de atender las principales necesidades de la población y avanzar en la reconstrucción del municipio.

Reconoció que existe una alta demanda de pavimentaciones, debido al deterioro de numerosas vialidades en todo el municipio, por lo que se trabajará de manera constante para mejorar las condiciones de calles que por años permanecieron en el abandono.

Asimismo, informó que varias obras de pavimentación se encuentran en su etapa final y serán inauguradas a mediados de enero y durante el mes de febrero, lo que representa un avance significativo para Villa de Pozos y un beneficio directo para las y los ciudadanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan cancelación de vuelo Dallas–SLP
Reportan cancelación de vuelo Dallas–SLP

Reportan cancelación de vuelo Dallas–SLP

SLP

Martín Rodríguez

Un pasajero denunció que un vuelo fue cancelado y regresado al aeropuerto de origen por presuntas fallas en los radares

Presentan iniciativa de reforma para proteger a niños de violencia sexual en escuelas
Presentan iniciativa de reforma para proteger a niños de violencia sexual en escuelas

Presentan iniciativa de reforma para proteger a niños de violencia sexual en escuelas

SLP

Pulso Online

La Fundación Granito de Arena y el Diputado Luis Fernando Gámez Macías presentan propuesta de reforma a la Ley de Educación de San Luis Potosí.

Piden manejo adecuado de basura en mercados de SLP
Piden manejo adecuado de basura en mercados de SLP

Piden manejo adecuado de basura en mercados de SLP

SLP

Rolando Morales

Basura en mercados incrementa hasta 30% en diciembre....

Restauran fachada del Templo del Carmen
Restauran fachada del Templo del Carmen

Restauran fachada del Templo del Carmen

SLP

Redacción

El Ayuntamiento de San Luis Potosí avanza en la restauración