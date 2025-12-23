Se priorizará obra pública en Pozos

Con el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2026, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos priorizará grandes obras de infraestructura vial y urbana, de manera responsable y transparente, enfocado en pavimentaciones y proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio.

La presidenta concejal del municipio de Villa de Pozos, Paty Aradillas, informó que el presupuesto aprobado será destinado prioritariamente al desarrollo de infraestructura vial y urbana, además de fortalecer los servicios básicos, como la recolección de basura, con el objetivo de atender las principales necesidades de la población y avanzar en la reconstrucción del municipio.

Reconoció que existe una alta demanda de pavimentaciones, debido al deterioro de numerosas vialidades en todo el municipio, por lo que se trabajará de manera constante para mejorar las condiciones de calles que por años permanecieron en el abandono.

Asimismo, informó que varias obras de pavimentación se encuentran en su etapa final y serán inauguradas a mediados de enero y durante el mes de febrero, lo que representa un avance significativo para Villa de Pozos y un beneficio directo para las y los ciudadanos.

