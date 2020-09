Se queja diputada porque Interapas no le dio información sobre retiro de lirio acuático de presa San José

Debido a que no encabeza la presidencia de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, el Interapas se negó a otorgar información sobre la limpieza de lirio acuático en la presa de San José a María Isabel González Tovar, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La legisladora mencionó que como vocal de la Comisión, realizó una solicitud de información al organismo municipal, a fin de obtener información sobre la situación actual de la estructura.

Entre lo que pidió se incluye conocer la empresa contratada; copia del contrato realizado; fecha de inicio y conclusión de los trabajos; toneladas recolectadas y monto total aplicado.

"Me dijo el señor (Fermín Purata Espinoza) que conforme al Artículo 146, fracción X del Reglamento del Congreso del Estado, no le es posible remitirme la información palabras más, palabras menos porque yo no soy la presidenta de la Comisión del Agua", reprochó.