Se queja locataria de administración del Mercado Tangamanga

Enojada, porque le cerraron su local de verduras en el Mercado Tangamanga, se encuentra María García Ornelas, quien piensa que es por motivos personales y no por los que le señala la administradora Araceli Guerrero Ponce.

La locatario explicó que le entregaron un documento en el que le explican que el motivo es el mal uso de cubrebocas y por tener a su hija, por lo que Marisela pide que le hubieran avisado con tiempo porque la mercancía se echa a perder.

Además, sostuvo que solamente a ella y a su tío le cerraron el local y no a varios más que también tienen a sus hijos.

Pide García Ornelas que sean parejos, que lo que quieren es trabajar porque la venta de las verduras es el sustento de su familia, su mamá y hermanos, y que no es justo el aviso cuando recién habían surtido la papayas, aguacate, jitomate, uvas, cebollas y otros productos.