Se quejan en Soledad de prepotencia de Servidores de la Nación y de quienes intentan "colarse" en la fila de vacunación

Con gran afluencia de personas avanza la jornada de vacunación dirigida a personas de 40 años y más que recibirán la tercera dosis, o bien, segunda dosis para jóvenes de 18 años en adelante y primera para personas rezagadas.

Al igual que en el primer día en la escuela primaria Pedro Montoya en Soledad de Graciano Sánchez, de un extremo a otro del jardín principal de la cabecera municipal se han congregado miles de personas que esperan ser inmunizados por primera, segunda o tercera ocasión.

Aunque las filas avanzan con agilidad, se han presentado algunos reclamos e insultos entre ciudadanos debido a que algunas personas buscan la forma de meterse entre los que ya se encuentran formados.

"Es muy molesto que si uno se viene a formar desde temprano quieran venir a meterse a la fila, que se formen hasta donde termina" expreso la señora Ana Claudia.

Otros se quejaron que a un año de que dio inicio el proceso de vacunación en la zona metropolitana, exista prepotencia entre los Servidores de la Nación.

"Yo no tengo queja de quienes te ponen la vacuna, pero quienes están en la puerta o llenan los registros son groseros, no todos, pero algunos no tienen forma de atender a la gente" expreso otro ciudadano.