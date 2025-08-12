Se restablece suministro de agua de "El Realito"
En las próximas horas llegará a las viviendas de las colonias del sur y oriente
A partir de este martes comenzó a registrarse nuevamente el ingreso de agua proveniente de "El Realito" a los tanques de almacenamiento, lo que permitirá la restitución gradual del suministro a colonias del sur y oriente de la capital.
Desde el viernes 8 de agosto, INTERAPAS detectó la interrupción en el envío de agua, la cual se prolongó durante tres días, siendo esta la doceava ocasión en el año que el sistema suspende el suministro.
El organismo continuará supervisando la calidad del agua y actualizando la información a través de sus canales oficiales.
El proceso de recuperación en la red puede tardar entre 24 y 48 horas, dependiendo de la ubicación de los domicilios y la presión en el sistema.
