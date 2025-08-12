Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo

José Adolfo Ortiz, titular de la Dirección de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, señaló que la corporación mantendrá recorridos constantes en las zonas aledañas de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) para retirar objetos colocados a fin de apartar estacionamientos.

"Nosotros venimos en apoyo a la seguridad vial de las colonias, las vamos a estar recorriendo, si nos percatamos de alguna situación al respecto y los vecinos nos mandan llamados de auxilios porque les obstruyen sus cocheras, en ese sentido nosotros actuamos". Asimismo, explicó que el propio reglamento de tránsito municipal prohíbe la obstrucción de la vía pública.

Durante el fin de semana, la SSPC informó que oficiales de la policía vial de la capital, implementaron el operativo Barredora en las inmediaciones a fin de retirar objetos utilizados para apartar cajones de estacionamiento en la vía pública.

Por lo que comandante capitalino refirió que tan solo en el primer fin de semana, se retiraron aproximadamente 80 objetos de la vía pública, concentrando principalmente en avenidas como Martínez de la Vega, Simón Diaz y Juárez, en donde los propios vecinos de la zona colocan los mismos con el objetivo de apartar el cajón de estacionamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, mediante un recorrido, se pudo constatar la presencia de diversos objetos que obstruyen la vía pública, esto en calles cercanas a los recintos de entretenimiento estatal que conforman la Fenapo, incluso en las primeras horas de la mañana, se registró la presencia de anuncios que ofertan estos espacios de estacionamiento con montos que van desde los 30 a los 50 pesos.