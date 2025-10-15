Se reubicarán casas en zonas de riesgo: Sheinbaum en la Huasteca

TAMAZUNCHALE.- En su visita al municipio de Tamazunchale para conocer los daños causados por las inundaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró un reordenamiento y reubicación de casas construidas en lugares inadecuados o ilegales.

Dos minutos antes de las 13.00 horas de este miércoles, la mandataria arribó al estadio de béisbol de Tamazunchale, en el Barrio del Carmen en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexica, ya que ésta fue una de las zonas más afectadas desde el viernes pasado, por las crecientes tanto del Río Moctezuma como del Amajac.

En primera instancia, el director de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Francisco Reyes Novelo, expuso los daños generales causados por las inundaciones y luego subió a una camioneta de la Sedena, acompañada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona para pasar revista a los trabajos de limpieza que tanto trabajadores de Bienestar como del gobierno estatal llevan a cabo.

Antes de hacer el recorrido, Sheinbaum informó a los habitantes ahí reunidos que habrá dos apoyos de parte del Gobierno federal para los damnificados (5 mil de acuerdo con cifras del Gobierno del Edo).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Uno de estos apoyos, antes del censo que se llevará a cabo y otro después, insistiendo en que a nadie dejarán desamparado.

Ya en el recorrido en el barrio El Carmen se le preguntó si habría sanciones para los desarrolladores que construyen en zonas ilegales o inadecuadas y mencionó que habría reordenamiento y reubicación para los afectados, dados los lugares de riesgo que habitan.