logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se reubicarán casas en zonas de riesgo: Sheinbaum en la Huasteca

La presidenta se encuentra en Tamazunchale para evaluar daños en la región tras las fuertes lluvias

Por Huasteca Hoy

Octubre 15, 2025 02:47 p.m.
A
Foto: Gobierno de SLP

Foto: Gobierno de SLP

TAMAZUNCHALE.-  En su visita al municipio de Tamazunchale para conocer los daños causados por las inundaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró un reordenamiento y reubicación de casas construidas en lugares inadecuados o ilegales.

Dos minutos antes de las 13.00 horas de este miércoles, la mandataria arribó al estadio de béisbol de Tamazunchale, en el Barrio del Carmen en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexica, ya que ésta fue una de las zonas más afectadas desde el viernes pasado, por las crecientes tanto del Río Moctezuma como del Amajac.

En primera instancia, el director de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Francisco Reyes Novelo, expuso los daños generales causados por las inundaciones y luego subió a una camioneta de la Sedena, acompañada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona para pasar revista a los trabajos de limpieza que tanto trabajadores de Bienestar como del gobierno estatal llevan a cabo.

Antes de hacer el recorrido, Sheinbaum informó a los habitantes ahí reunidos que habrá dos apoyos de parte del Gobierno federal para los damnificados (5 mil de acuerdo con cifras del Gobierno del Edo).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Uno de estos apoyos, antes del censo que se llevará a cabo y otro después, insistiendo en que a nadie dejarán desamparado.

Ya en el recorrido en el barrio El Carmen se le preguntó si habría sanciones para los desarrolladores que construyen en zonas ilegales o inadecuadas y mencionó que habría reordenamiento y reubicación para los afectados, dados los lugares de riesgo que habitan.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se reubicarán casas en zonas de riesgo: Sheinbaum en la Huasteca
Se reubicarán casas en zonas de riesgo: Sheinbaum en la Huasteca

Se reubicarán casas en zonas de riesgo: Sheinbaum en la Huasteca

SLP

Huasteca Hoy

La presidenta se encuentra en Tamazunchale para evaluar daños en la región tras las fuertes lluvias

Fotos | Estudiantes de la UASLP protestan en glorieta Bocanegra
Fotos | Estudiantes de la UASLP protestan en glorieta Bocanegra

Fotos | Estudiantes de la UASLP protestan en glorieta Bocanegra

SLP

Redacción

El bloqueo se extienden en la zona universitaria; se sugieren rutas alternas

Hay elementos para denunciar corrupción de exfuncionarios en PC: Contraloría
Hay elementos para denunciar corrupción de exfuncionarios en PC: Contraloría

Hay elementos para denunciar corrupción de exfuncionarios en PC: Contraloría

SLP

Rolando Morales

Gabriela López informó que se siguen recibiendo quejas ciudadanas que refuerzan y amplían la presunción

Sheinbaum recorre zonas afectadas en Tamazunchale
Sheinbaum recorre zonas afectadas en Tamazunchale

Sheinbaum recorre zonas afectadas en Tamazunchale

SLP

Pulso Online

La mandataria federal adelantó que iniciará la fumigación contra el dengue en municipios de la Huasteca