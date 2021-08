Se tensa conflicto en C. de Abastos

Bodegueros se reunirán a fin de tomar decisiones y si es posible tomar las oficinas del Patronato del Centro de Abastos luego de que el pasado día 27 de agosto se suspendiera una vez más la renovación de dicho organismo, así lo comentó el locatario Pablo Martínez Rosales, quien añadió que es posible que se deslinden de gobierno en caso de no llevar las elecciones de manera legal.

“Se piensa tomar el Patronato porque las personas al frente no se quieren salir, siendo que tienen cinco años, cuando la administración era de tres, pero el señor Tomás Olivares dice que el gobierno no los ha dejado salir”, dijo el comerciante.

Agregó que, según los dirigentes del Patronato, no los dejan salir porque tienen documentación pendiente que revisar, pero que eso ya fue hace dos años “entonces ese argumento ya no es válido y quedó muy atrás”.

Explicó que luego pusieron al hermano de Tomás Olivares, José Luis, pero no avisaron a nadie de ese cambio y no fue votado en asamblea.

“Les hemos estado pidiendo un acta protocolaria, donde el gobernador le haya dada la autorización de ser presidente, lo cual no tienen y solo cuentan con un acta notarial que solo da fe de lo que yo le diga, pero no es una autoridad que me diga que está bien o mal”, dijo.

Pablo Martínez anunció que el martes se reunirán para tomar decisiones y que probablemente se “tomen las oficinas del Patronato, luego de que nos hemos dirigido con Aureliano Gama Basarte, subsecretario de Gobernación es el que ha avalado y firmado todo, pues bueno la verdad es que está haciendo las cosas muy mal”, dijo.