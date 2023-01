Se tiene que pensar en grande: Gallardo Cardona

PULSO dialogó con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre los retos que le deparan a su administración en el arranque de un nuevo año.

El mandatario señala con optimismo, la ventana de oportunidad que representa para la entidad a llegada de la planta armadora de autos eléctricos de la empresa alemana BMW, pero también reconoce la dificultad que significa el pago del adeudo con la Dirección de Pensiones del Estado.

Crece BMW en la entidad

¿Cómo logró el gobierno estatal atraer la inversión de la BMW?

Primeramente, es una inversión de la BMW que va a superar al doble la inversión de General Motors sin lugar a dudas, va superar tres veces la inversión de la BMW en el tema de los motores de gasolina; esta planta de eléctricos va a detonar una gran derrama para San Luis Potosí, porque no nada más es el tema de la planta, son otras 20 o 30 empresas satélite, que se van a colocar para poderle dar servicio. Por eso yo lo veía tan relevante, porque incluso viene una planta que es la que va a fabricar las baterías de litio.

Se va a generar una expectativa con inversionistas canadienses y estadounidenses, por eso era tan importante que llegara BMW a México y sobre todo a San Luis, porque no nada más fue ganar la pelea con China y la India, en lo interno era con Nuevo León y Puebla y se logró. Entonces para el gobierno federal, nosotros ya habíamos puesto lo que nos tocaba que era los incentivos locales, el puente de 200 millones de pesos y dar otras 20 hectáreas que se ocupan para el crecimiento de la planta eléctrica que es lo que tenemos que desembolsar.

Lo último eran los incentivos federales, que en la última visita del canciller Marcelo Ebrard logramos los estímulos que se necesitaban para dar el último cerrón, porque se los pudieron dar a Puebla o Nuevo León, pero se logró para aquí en San Luis Potosí.

¿Esta inversión podría abrir la puerta a más empresas que utilicen energías limpias?

Mañana (miércoles) se inaugura una planta de Dainkin, empresa japonesa que generará dos mil empleos directos, es una cosa espectacular, porque no estás hablando de una armadora, recuerdo que cuando llegó General Motors se hablaba de esos dos mil empleos después creció la planta, pero hoy una sola empresa japonesa viene y ofrecen esos empleos sin darle nada, o sea, porque ni siquiera la tierra se le dio.

Viene también una empresa muy grande, ahorita no puedo dar más detalles porque lo han pedido, una transnacional, será una de las más grandes de Latinoamérica y de todo México, y va a superar prácticamente a todo BMW en un tema de inversión.

Este año generaremos más de 23 mil empleos directos, será tal el crecimiento que en tres años no vamos a tener mano de obra suficiente para poder seguir trayendo esa cantidad de empresas, lo comento, porque todo eso va a venir a generar derrama económica muy grande, nos va a poner por encima de Querétaro, nos va a poner a la par de Guanajuato, nos va a poner por encima de Aguascalientes y de Zacatecas, de cualquier estado mediano, vamos a estar casi ya pegándole a estados como Puebla, Jalisco y Nuevo León.

La relación con AMLO

Ante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 3 de febrero, se le cuestionó lo siguiente: ¿siente que alguna vez el presidente fue su adversario político y como ha ido evolucionado su relación desde su mandato?

Cada vez que lo veo es muy efusivo conmigo, yo creo que recordamos los viejos momentos que vivimos, entonces no, yo creo que no es por ahí, gracias a Dios con este presidente vamos a transitar muy bien.

Esperemos que con el próximo presidente también, el que llegue después del 24 sea de la misma manera. Con los tres candidatos a presidentes tenemos una excelente relación: con la doctora, tengo una muy buena relación; con el canciller, tengo muchos años de conocerlo. Yo le hice un evento aquí en el 2012 y cuando salía de Jefe de Gobierno de la CDMX, comió en Soledad, cenó en mi casa, con mi familia, existe una excelente relación; pues de Adán Augusto ¿qué te puedo decir?, es una chulada, desde el principio me abrió las puertas, lo quiero mucho al secretario.

La lucha contra “la herencia maldita”

¿Se ha frenado el impulso que usted comenzó en contra del desfalco de la llamada herencia maldita?

No se ha frenado, se sigue con las investigaciones, la Fiscalía ha ido un poco lenta en algunas circunstancias, nos regresan denuncias, nos dicen así no va a proceder, esta es más administrativa que penal, entonces tenemos que corregir nosotros, siempre ha sido con la finalidad de no meter a nadie a la cárcel, la intención del Gobierno es recuperar la mayor cantidad de dinero, en eso sí he sido muy claro, no me gusta que la gente esté en la cárcel, pero sí que regresen.

En el mes de marzo, seguramente ya nos estén llegando las ambulancias que se mandaron comprar con parte del dinero de la extitular de Salud, esas ambulancias servirán para muchos municipios.

Los recursos

¿Considera que las finanzas del gobierno estatal son sanas, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, en septiembre pasado los pasivos ya rebasaban los 11 mil millones de pesos, de acuerdo con sus propios documentos?

Eran más de 20 mil millones cuando nosotros los recibimos, hoy lo que nosotros hemos hecho es esclarecer los números, porque nosotros sí estamos contabilizando los pasivos a corto plazo, no es que suban, es que antes no se registraban.

Nosotros registramos todo, así sea 3 mil pesos de una copiadora, nosotros lo registramos, porque esa fue mi instrucción, registrar todos los pasivos, sean mínimos, así le debamos café a la tienda de

la esquina.

Antes no se registraban los pasivos, lo único que estaba registrado eran las deudas bancarias y estaba mal hecho, porque siempre le hicieron ver o le hicieron saber a la población, eso fue lo primero que yo denuncié en mi discurso de toma de protesta, que ya me habían entregado los libros de contabilidad. Nosotros tenemos muy buenos contadores desde las empresas, supimos y nos dimos cuenta que ellos nada más registraban la deuda pública que eran los pasivos bancarios, eso era la deuda pública del estado, mal hecho porque entonces tenía una súper mega calificación, como si el Estado nada más debiera los 4 mil 600 millones de deuda bancaria, pero que el Estado no debiera nada más.

Los sindicatos y el IMSS

¿Es irreversible la decisión de cortar el servicio del IMSS a los burócratas?

Necesitamos eficientar el gasto y cumplir con las observaciones que nos hicieron. Hoy tenemos el Hospital Central, en este mes lo tenemos al 100%, entonces si quieren un servicio público les podemos dar el servicio público, y con un mejor servicio, todavía si quieren un servicio particular, está La Loma que es lo que usan el 99% de los trabajadores.

El doble servicio médico le fue observado a Carreras, yo no quiero que me observa por eso. Cualquier ciudadano de a pie ya quisiera tener un seguro privado o público, ellos tenían los dos, esas son las injusticias que no podemos

seguir cometiendo.

¿Puede asegurar que este gobierno saneará el adeudo con Pensiones?

Nosotros vamos a intentar sanearlo, pero no es un tema que se logre en una administración, van a poder pasar cinco o seis administraciones para intentar sanear pensiones.

Cuando agarramos Pensiones ya sabíamos que ya estaba colapsado. Fue lo primero que nosotros observamos, empezamos a destapar la cloaca nosotros la primera auditoría que se hace en la historia de Pensiones, la hizo el gobierno de nosotros.

Todo es vital

¿Es vital la construcción de la Arena Potosí para el estado?

Es vital que se haga todo, ayer entregamos una escuela, fuimos a arrancar otras dos más, estamos entregando el Hospital Central, este año arrancamos el nuevo hospital de Rioverde, se tiene que hacer todo, San Luis tiene que pensar en grande y hacer todo, hacer hospitales, hacer escuelas, hacer la parte turística.

La razón de la construcción de esta arena es para atraer turismo, ¿Por qué la Ciudad de México tiene una arena, por qué Nuevo León la Arena Monterrey, por qué en Puebla ya está en construcción? ¿Por qué las ciudades grandes sí tienen?