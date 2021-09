"Se va gobierno sin hacer nada"

En su opinión, Armando Reyes Sías, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), al gobierno estatal actual no se le ha visto nada. "Se va y no se le vio obra alguna y no hay quién lo llame a cuentas".

Añadió que esta situación le compete al Congreso para poder regular y pasarlos a rendir cuentas a las personas que se van. "Sí saquean a los municipios y al Estado, pero no hay quién les diga algo".

Dejó en claro que si hay maneras y formas de que la Legislatura pueda hacer o proponer leyes para regular este tema y que la ciudadanía no esté sólo trabajando para los gobiernos".

También dijo que los diputados entrantes tienen mucho trabajo porque tienen que hacer una regulación de los gobiernos. "Ciertamente no se ha visto nada del gobierno actual, de parte del gobernador realmente sale y se va, pero no se le vio obra alguna y no hay quién lo llame a cuentas".

Recalcó el dirigente que esta situación le compete al Congreso, a fin de regular y pedir cuentas a todas las personas que dejan el cargo y que saquean las arcas del pueblo. "Lo que verdaderamente interesa es que nadie les dice nada".

Reyes Sías comentó en días anteriores que el Congreso debe de ver la manera en que el estado cuente con seguridad y que los diputados deberían de hacer una reforma de cómo castigar al malhechor a fin de disminuir

la delincuencia.

Por otro lado dijo que también se debe de hacer una buena investigación en los temas de seguridad, de robos cibernéticos, de llamar a cuentas al gobierno saliente. "Hay muchas cosas que se deben regular para beneficio de la ciudadanía, contribuyentes, cuentahabientes, etcétera."