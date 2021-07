Se van a tirar a la basura 528 mdp: AN

La crisis que se ha generado por el desabasto de medicamentos y el aumento en los hechos delictivos son problemas que nos afectan y preocupan en San Luis Potosí, son temas centrales en los que el Gobierno Federal debe estar trabajando, no en caprichos que no llevarán a ningún lado.

Esto fue declarado por el líder panista en el estado, Juan Francisco Aguilar Hernández, quien indicó que este fin de semana se van a derrochar 528 millones de pesos en un capricho, que no va a dejar resultados reales y que sólo funcionará para distraer la atención de la ciudadanía.

"Hemos tenido ya espectáculos montados por esta 4T, en los que se atraparon supuestamente a personajes importantes de sexenios pasados, pero no se ha actuado contra ninguno, el más claro ejemplo está con Emilio Lozoya, que está en su casa tranquilo y no se le ha castigado", dijo.

El líder panista indicó que la Ley se debe aplicar contra quienes han cometido ilícitos, pues de otra forma se podría tornar México en un país donde se gasten recursos millonarios para que no se aplique la justicia, "si no se participa lo suficiente, serán 528 millones para que no pase nada", dijo.

Aguilar Hernández pidió seriedad y responsabilidad a las y los funcionarios de la 4T, pues indicó que es indignante verlos en las calles promoviendo un ejercicio que nació del capricho presidencial, pero callados cuando se trata de explicar la falta de medicamentos a niños con cáncer, o los altos niveles de inseguridad en el país.

Indicó que el PAN estará vigilante del ejercicio de este 1 de agosto, pues manifestó que espera no se usen más recursos públicos para movilizar a la ciudadanía y cumplir con el capricho de Palacio Nacional, "el lunes 2 de agosto, seguiremos con los mismos problemas de salud e inseguridad", terminó.