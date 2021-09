Sector empresarial integrará mesa de trabajo con diputados: CMIC

Como sector empresarial estarán al pendiente y no solo eso, sino que van a conformar mesas de trabajo, a petición de los mismos diputados entrantes, manifestó Manuel Castanedo Alba, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic).

"Tenemos que estar al pendiente de que a todos nos vaya bien, y sobre todo que los diputados cumplan lo que prometieron" expuso.

Dijo que aboga para que los diputados tomen en cuenta la obra pública ya que la mayoría de los constructores han vivido dos años muy difíciles igual que todos los ciudadanos.

"Hay empresas que si no cerraron si bajaron la cortina porque no hay trabajo, entonces sin construcción e infraestructura los sectores secundario y terciario se ven muy afectados al no existir derrama económica" puntualizó.