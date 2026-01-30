logo pulso
Secundaria Graciano Sánchez sigue sin docentes en las aulas

Por Leonel Mora

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Madres y padres de estudiantes de la Secundaria "Graciano Sánchez Romo", ubicada a la entrada de la cabecera municipal de Soledad, se quejaron de que, desde el inicio del presente ciclo escolar, hay varios grupos sin docentes porque la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) no ha cubierto las vacantes generadas por cambios de zona, jubilaciones y otras causas. Hay grupos de primer año, por ejemplo, en los que faltan de tres a cuatro docentes por grupo, lo que genera situaciones inadmisibles como que, en todo el turno, las y los alumnos tengan sólo una clase de una materia única.

Entre las y los tutores comentaron que esta situación no es privativa de la Secundaria "Graciano Sánchez", sino que se padece en otras secundarias de Soledad y de otros municipios, pues en la SEGE, aparentemente, existen problemas financieros que impiden pagar la contratación de más docentes. Los quejosos señalaron que las plazas que se van desocupando, ya sea por algún cambio, jubilación o problemas de salud, no se están cubriendo o, en el "menos peor" de los casos, se les otorgan a docentes que luego pasan meses sin poder cobrar el sueldo que les prometieron.

Para colmo, además de que la SEGE no resuelve el déficit de docentes, impone límites a las escuelas para recabar cuotas de las madres y padres de familia, cuotas que podrían servir para pagar el sueldo o al menos una compensación, a docentes dispuestos a cubrir las vacantes.

