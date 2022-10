Sedena y secretario de Gobierno califican como falso reporte sobre presunto vínculo de Gallardo con grupo delictivo

Con respecto a la nota del diario El Economista, que revela que de acuerdo con los documentos robados por Guacamaya Leaks a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se investigan posibles vínculos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con un grupo del crimen organizado, el general Mario Arturo Fuentes Guevara, comandante de la 12ª Zona Militar desmintió la veracidad de dicho documento denominado: "Panorama Delictivo San Luis Potosí".

"Inteligencia no hace ese tipo de trabajo, ya que todo lo que es inteligencia se realiza en coordinación con la mesa de seguridad, precisamente para coadyuvar en apoyo a las autoridades civiles y las fuerzas de seguridad pública para combatir la delincuencia organizada, pero no ese tipo de trabajo", aseguró.

Explicó que cualquier organización que no realiza actividades en contra de la seguridad pública no está dentro del foco de inteligencia, es decir, esto incluiría al gobernador, luchadores sociales y las activistas prolegalización del aborto.

Por su parte, el secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez aseguró que la información publicada por el referido diario es falsa, y que la administración de Ricardo Gallardo Cardona ha agarrado como bandera el ataque a la inseguridad pública y los grupos criminales generadores de violencia.

"Es totalmente falso, no corresponde a la realidad, el reporte que mencionan de existir no tiene relación con algún hecho cierto, inclusive el propio reporte de puras especulaciones, de información no confirmada, desmentimos de forma total, absoluta y plena el contenido de la nota", enfatizó.

Torres Sánchez descartó que realizar un llamado para que el Ejecutivo federal aclare la situación, aunque no descartaron medidas legales, pero esto último se encuentra en análisis, ya que trataran de darle su justa dimensión a las cosas, ya que se trata de información que fue extraída de forma ilegal que no es digna de credibilidad.

Agregó que de acuerdo con el último reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los 15 delitos con mayor prevalencia, 10 ya han bajado, lo cual se debe a una fuerte inversión de 3 mil millones de pesos en equipamiento, capacitación, infraestructura, personal, entre otros.