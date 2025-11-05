Sedesore tendría 30% más en 2026 para apoyos sociales

Para el ejercicio fiscal 2026, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado, presentó una propuesta presupuestal que pretende un aumento de 20 a 30 por ciento.

Asi lo informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de dicha dependencia estatal, quien no descartó que a lo largo del año se creen nuevos sistemas de asistencia, como sucedió con "Tu casa, tu apoyo", impulsado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Indicó que el planteamiento del incremento se debe al crecimiento del programa de Seguridad Alimentaria, donde se incorporarán productos de limpieza, idea surgida a partir de las inundaciones en la región huasteca.

Expuso la importación y complejidad de todos los planes de apoyo a la población más vulnerable, dado que depende de la coordinación con otras instituciones, pues la Sedesore no es ejecutora de otra, sino operativa administrativa.

En entrevista, la funcionaria estatal refirió que al año la Sedesore administra más de 2 mil millones de pesos, destinados a la ejecución de todos programas sociales.