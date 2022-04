SEER no ha justificado la razón del cambio de adscripción, denuncia docente desalojado

El profesor Rosendo López Rodríguez, quien fue desalojado con violencia por cuatro elementos de la policía estatal, de la preparatoria "José Cruz Sandoval César", donde se desempeñaba como subdirector, denunció que hasta el momento el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) no ha podido fundamentar la razón por la cual se le cambio de adscripción.

Aseguró que la directora Elide Laura Trejo quería colocar en el cargo de subdirector a su hija, por esta razón fue que se le cambió de adscripción, sin embargo, al no estar fundamentado decidió no retirarse de su espacio laboral, para no ser dado de baja por ausencia, es por ello que autoridades del SEER, entre ellos, el titular del jurídico Edgar Molina Rodríguez dieron la orden para que fuera desalojado por la fuerza pública.

El abogado del afectado, Juan Manuel Lara Lugo, explicó que se está volviendo común el acoso a docentes y académicos de bajo nivel en los esquemas de la educación bajo el interés político y ambicioso de los jefes en turno, "no es caso aislado y refleja el autoritarismo de funcionarios del SEER que buscan acomodar a los amigos y a los compromisos políticos en puestos claves del servicio de formación", denunció.

López Rodríguez solicitó su reinstalación en el cargo como subdirector, de donde fue separado injustificadamente y sin causa legal que lo amerite, así como la reposición de todos sus derechos laborales que le han sido suspendidos, asimismo, anunció que ya presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.