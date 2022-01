Sefin dejó a partidos políticos sin las prerrogativas de diciembre

La Secretaría de Finanzas (Sefin) de Gobierno del Estado, omitió otorgar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el financiamiento público a los partidos políticos correspondiente a diciembre de 2021 para su entrega, cuyo monto fue de 10 millones 325 mil 765.51 pesos.

En sesión extraordinaria, el Pleno informó que, con la finalidad de que las prerrogativas de los partidos políticos fueran depositadas en tiempo, y estos a su vez pudieran ejercer la totalidad de su financiamiento, presentó oficios en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre a la Sefin.

Al respecto, la consejera Zelandia Bórquez Estrada, solicitó que el área jurídica del Ceepac estudie las instancias con las que cuenta el organismo, para en su caso presentar el procedimiento que resulte conducente.

En su intervención, la representación del Partido Acción Nacional (PAN), reportó que, derivado de la redistribución prevista para diciembre de 2021, se les asignó una bolsa de 3 millones 618 mil 043.46 pesos por gasto ordinario, sin embargo, al 30 de diciembre del año pasado, solo recibió un millón 239 mil 902 pesos.

Por ello, afirmó que hubo un faltante por un millón 964 mil 840 pesos. Dicha cantidad discrepa si se hace la operación matemática, ya que la resta de monto recibido en diciembre de lo previsto es de 2 millones 378 mil 141.46 pesos, no un millón 964 mil 840 pesos.

El Ceepac aclaró que tales recursos pendientes, ya no pueden ejercerse en el 2022, porque no fue antes del 31 de diciembre pasado, en términos de la legislación, no del organismo electoral.

Como complemento, la representación del Partido Conciencia Popular (PCP), ironizó al señalar que los institutos políticos fueron "bolseados". "Lo que no recibiste en el 2021, ya no se puede ejercer en el 2022. ¿Y el dinero? Había un presupuesto, ahí está la gravedad".