Segam cambiará de oficinas a partir del 19 de enero

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) informó que a partir del 19 de enero iniciará operaciones en nuevas oficinas, ubicadas en Plaza Muñoz, sobre Avenida Muñoz número 650, en la colonia Manuel J. Othón, en la capital potosina.

De acuerdo con la dependencia, el cambio de sede se realizará sin modificar el horario habitual de atención, y tiene como objetivo concentrar la atención ciudadana en un espacio con mejores condiciones para la realización de trámites y solicitudes relacionadas con la gestión ambiental.

La titular de la Segam, Sonia Mendoza Díaz, explicó que las nuevas instalaciones contarán con dos áreas de atención: una en planta alta, en el local C17, y otra en planta baja, en el local C3, esta última destinada principalmente a personas con discapacidad o a quienes tengan dificultad para subir escaleras.

La dependencia señaló que el traslado busca facilitar el acceso a los servicios y ordenar la atención al público, sin que ello implique cambios en los procedimientos administrativos vigentes.

La Segam forma parte de la administración estatal y atiende trámites vinculados con regulación, supervisión y orientación en materia ambiental.