SEGE presume baja en quejas en escuelas de SLP

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) aseguró que han disminuido las quejas presentadas ante organismos de derechos humanos en planteles de San Luis Potosí, según información difundida por la propia dependencia.

De acuerdo con el comunicado, durante 2024 se registró un solo caso, mientras que en lo que va de 2025 se han presentado dos inconformidades, cifras que la autoridad atribuye a acciones preventivas y de capacitación en las cuatro regiones del estado.

La SEGE indicó que estas medidas incluyen la formación de personal directivo, docente y administrativo en temas como cultura de paz, trato digno, manejo de conflictos y aplicación de protocolos dentro de las escuelas.

Asimismo, señaló que se ha reforzado el acercamiento con madres, padres y tutores para atender de manera oportuna posibles situaciones dentro de la comunidad escolar.

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La dependencia agregó que mantiene seguimiento a los casos reportados y que continuará con acciones preventivas para fortalecer la convivencia y el respeto a los derechos humanos en los entornos educativos.