En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

SLP

SEGE solicita informe por video violento en CBTis 46

Autoridades educativas intervienen tras grabación donde alumnos simulan agresión a compañero.

Por Redacción

Febrero 26, 2026 01:01 p.m.
A
SEGE solicita informe por video violento en CBTis 46

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) solicitó un informe al CBTis 046 de Ciudad Valles luego de que se viralizara un video donde alumnos uniformados simulan golpear a un compañero que aparece en el suelo y atado, en una escena que imita castigos de corte delincuencial.

En las imágenes se observa a cuatro jóvenes; tres de ellos azotan con cinturones a otro estudiante mientras se escuchan amenazas dirigidas a personas que se identifican como "therians".

El titular de SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que el plantel reportó que se trató de un video realizado "a manera de broma" con fines de viralización. Añadió que se convocó a madres y padres de familia para dialogar sobre lo ocurrido y dar acompañamiento formativo.

La dependencia señaló que rechaza cualquier manifestación que contradiga los principios de respeto, inclusión y sana convivencia, y llamó a reforzar desde el hogar valores como empatía y tolerancia.

El caso generó reacciones inmediatas en redes sociales y abrió el debate sobre los límites entre "broma" y violencia dentro de los espacios escolares.

Alumnos del Cbtis filman video al estilo delincuencial

Uniformados, golpean a joven que está en el suelo amarrado

