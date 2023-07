Segovia Colunga, tapadera de faltistas

De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Cinthia Verónica Segovia Colunga, se tendría que modificar el reglamento interno para sancionar a las y los legisladores que presenten justificantes para no asistir a las sesiones del Pleno y para que por ende, no se les descuente el día, pero atienden cuestiones partidistas o recreativas, es decir, que no se deba “a casos de incomunicación, fuerza mayor o caso fortuito” como establece la normativa.

Indicó que las y los diputados que no asisten a las sesiones plenarias presentan justificantes para poder ausentarse, razón por la cual no se les descuenta el día, pero no se puede conocer con certeza cuál es la razón de su inasistencia, aunque de acuerdo con el artículo 58 del reglamento interno del Congreso del Estado, la falta se justificará siempre y cuando avise y exponga el motivo de su falta al presidente de la Directiva y este lo someta a calificación para conceder o no el justificante.

“No somos investigadores de lo que hacen o lo que no hacen, simplemente nosotros recibimos los justificantes de los diputados”, expresó la legisladora.

Es decir, aunque Segovia Colunga es la encargada actualmente de valorar los motivos que exponen las y los diputados para ausentarse de las sesiones, pero ella misma reconoce que “no es investigadora de los justificantes, simplemente los recibo y los atendemos, ahorita desconozco en qué sentido van”.

Al ser cuestionada que si de comprobarse que el día que presentaron el justificante para no asistir a la sesión, en su lugar acudieron a un evento partidista ¿se les descontaría el día’, la presidenta señaló que la ley establece que, al presentar un justificante, la inasistencia ya está justificada, “sí hay un justificante médico en este sentido o algo, pero nosotros simplemente los recibimos y no somos investigadores sí están enfermos o no están enfermos”.

En este sentido al señalarle a la legisladora si no serían acreedores a una sanción por presentar justificantes para cuestiones de índole personal o partidista, Verónica Segovia le dejó la labor “investigativa” a los medios, “ahora sí que son ustedes los que andan recabando la nota, yo creo que en ese sentido pues nosotros nuestro reglamento interno acatamos lo que nos dice y no podemos tampoco sancionar, se tendría que modificar”.

En la pasada sesión solemne y extraordinaria que se llevó a cabo el 19 de julio, dos legisladores faltaron a la totalidad de la jornada, pero se les justificó la falta, se trata de Roberto Ulises Mendoza Padrón y Gabriela Martínez Lárraga, la segunda, según imágenes difundidas en redes sociales se encontraba en un viaje por Italia en compañía de su familia.