Seguirá detenido proyecto de ruta aérea San Luis – Detroit

La actividad aérea en San Luis Potosí no ha logrado recuperarse desde que la pandemia del Covid-19 llegó a San Luis Potosí, pues a más de un año de que la carga aérea comenzó a ir a la baja, siguen suspendidas diversas rutas, entre ellas el proyecto de la apertura del destino San Luis - Detroit, señaló en entrevista el empresario potosino Gerardo Bocard Meraz, director del grupo Industrial Argo.

Abundó que aunque se viene buscando esta conexión aérea desde hace más de dos años, estimó que esto definitivamente no se logrará este año, pues no existen las condiciones para que inicie operaciones esta nueva ruta, ya que refirió que incluso los vuelos con las rutas que tradicionalmente eran las de mayor demanda, como aquellos con destino a la Ciudad de México, siguen registrando una ocupación que oscila apenas en el 50 por ciento de la capacidad de las naves aéreas.

Bocard Meraz insistió en que, aunque gran parte de los sectores productivos han retomado sus actividades desde mayo del año pasado, el impacto en el turismo de negocios sigue sufriendo las consecuencias. "Vemos una caída muy drástica, la gente dejó de viajar, el turismo de negocios se acabó y va muy lenta la recuperación".

Finalmente, el empresario industrial estimó que la recuperación para que se retome el ritmo del turismo de negocios que el estado tenía hasta antes de la pandemia, principalmente derivado de la actividad industrial, será hasta el próximo año.