Seguirá semáforo verde dos semanas

El estado continuará dos semanas más en color verde del semáforo epidémico, con base en los indicadores reportados en San Luis Potosí y el análisis que realiza la Secretaría de Salud Federal.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud potosina, Miguel Lutzow Steiner dijo: "aunque es claro que si nos relajamos podemos tener brotes en empresas, familias o núcleos de trabajo, pensar que a mí no me va a pasar nada es un error grave, el riesgo cero no existe, debemos mantener medidas sanitarias en todo momento", indicó el Secretario de Salud.

Dijo que un elemento importante que se tiene para la baja transmisión es la amplia cobertura en la vacunación que se ha llevado a cabo en personas de 50 y más en todo el estado; invitó este sábado a la población de 50 y más, así como embarazadas de Santo Domingo, Vanegas, Villa de Ramos, Guadalcázar, Villa de Juárez, Moctezuma, Coxcatlán, Huehuetlán y Xilitla, ya que se llevará a cabo vacunación.

Recordó que existe un riesgo muy bajo de contagiarse en el proceso electoral del domingo, toda vez que se alistó un protocolo validado con el INE, "podemos ir a ejercer nuestro derecho al voto en este ejercicio democrático con seguridad, los protocolos estarán establecidos en las casillas de votación", agregó Lutzow Steiner.

Carlos Aguilar Acosta, Comisionado de Coepris, hizo un llamado a prestadores de servicio para cumplir los protocolos sanitarios y cuidar a su clientela, ya que en eso radica el éxito de su negocio. Les recordó que la Coepris es un aliado para la elaboración de protocolos y la implementación de los mismos. Agregó que se trata de seguir sumando esfuerzos en la lucha contra la pandemia al evitar conglomeraciones, uso de cubrebocas en forma obligatoria en todo momento.