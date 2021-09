Segura Morquecho será el titular de Sedesore y Urban el director de la Policía Estatal en el sexenio gallardista

El gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona, confirmó dos nuevos nombramientos para su gabinete: Ignacio Segura Morquecho será Secretario de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), y José Luis Urban Ocampo director de la Policía Estatal.

Segura Morquecho ha fungido como secretario particular de Gallardo Cardona y como presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Tendremos un gabinete muy plural, tenemos gente preparada y gente de confianza, que esa confianza no se puede mal entender y por eso vamos a hacer evaluaciones continuas para que quien esté cumpliendo con su trabajo no afloje el paso y para que quienes no estén dando el ancho dejen el espacio para quien sí quiera trabajar, no nos va a temblar la mano", afirmó.

Por su parte, anunció también que José Luis Urban Ocampo será el director de la Policía Estatal dentro de su gabinete: "el secretario todavía no se los puedo mencionar por secrecía, y por varios procedimientos que se están haciendo en la Ciudad de México porque es parte de las estructuras militares de primer nivel, pero el director va a ser Urban Ocampo".

El gobernador electo anunció además que antes del día 15 de septiembre presentará a la mayoría de su gabinete, el cual está casi terminado: "estaremos haciendo algunos ajustes, pero las áreas más importantes ya se están trabajando, e incluso ya están en la entrega a recepción muchos de ellos, operándolas".