Seguridad estatal presume resultados ante vicecónsul de Alemania

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, presentó los resultados de la estrategia de seguridad de San Luis Potosí ante la vicecónsul de la Embajada de Alemania en México, Anne Helmreich, en una reunión realizada en el C5i2.

Durante el encuentro, el funcionario expuso cifras sobre aseguramientos de armas, drogas y vehículos con reporte de robo, así como la desarticulación de presuntas células delictivas, como parte de la estrategia implementada en coordinación con autoridades federales y municipales.

Impacto de la estrategia en la inversión y desarrollo

Juárez Hernández sostuvo que las condiciones de seguridad en la entidad favorecen la llegada de inversiones y el desarrollo económico, al señalar que existe un entorno de mayor estabilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A la reunión también asistieron representantes de áreas estratégicas de la corporación y personal de la Secretaría de Desarrollo Económico.