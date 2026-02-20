Seguridad estatal presume resultados ante vicecónsul de Alemania
Reunión en el C5i2 estatal.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, presentó los resultados de la estrategia de seguridad de San Luis Potosí ante la vicecónsul de la Embajada de Alemania en México, Anne Helmreich, en una reunión realizada en el C5i2.
Durante el encuentro, el funcionario expuso cifras sobre aseguramientos de armas, drogas y vehículos con reporte de robo, así como la desarticulación de presuntas células delictivas, como parte de la estrategia implementada en coordinación con autoridades federales y municipales.
Impacto de la estrategia en la inversión y desarrollo
Juárez Hernández sostuvo que las condiciones de seguridad en la entidad favorecen la llegada de inversiones y el desarrollo económico, al señalar que existe un entorno de mayor estabilidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A la reunión también asistieron representantes de áreas estratégicas de la corporación y personal de la Secretaría de Desarrollo Económico.
no te pierdas estas noticias
Seguridad estatal presume resultados ante vicecónsul de Alemania
Redacción
Reunión en el C5i2 estatal.
Entregan calle San Vicente Mártir en División del Norte
Redacción
Reportan 80 mil metros cuadrados regenerados
DIF reporta atención a 22 adultos mayores tras clausura de asilo
Redacción
Aseguran seguimiento psicológico, social y jurídico