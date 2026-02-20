logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Seguridad estatal presume resultados ante vicecónsul de Alemania

Reunión en el C5i2 estatal.

Por Redacción

Febrero 20, 2026 05:52 p.m.
A
Seguridad estatal presume resultados ante vicecónsul de Alemania

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, presentó los resultados de la estrategia de seguridad de San Luis Potosí ante la vicecónsul de la Embajada de Alemania en México, Anne Helmreich, en una reunión realizada en el C5i2.

Durante el encuentro, el funcionario expuso cifras sobre aseguramientos de armas, drogas y vehículos con reporte de robo, así como la desarticulación de presuntas células delictivas, como parte de la estrategia implementada en coordinación con autoridades federales y municipales.

Impacto de la estrategia en la inversión y desarrollo

Juárez Hernández sostuvo que las condiciones de seguridad en la entidad favorecen la llegada de inversiones y el desarrollo económico, al señalar que existe un entorno de mayor estabilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A la reunión también asistieron representantes de áreas estratégicas de la corporación y personal de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Seguridad estatal presume resultados ante vicecónsul de Alemania
Seguridad estatal presume resultados ante vicecónsul de Alemania

Seguridad estatal presume resultados ante vicecónsul de Alemania

SLP

Redacción

Reunión en el C5i2 estatal.

Entregan calle San Vicente Mártir en División del Norte
Entregan calle San Vicente Mártir en División del Norte

Entregan calle San Vicente Mártir en División del Norte

SLP

Redacción

Reportan 80 mil metros cuadrados regenerados

DIF reporta atención a 22 adultos mayores tras clausura de asilo
DIF reporta atención a 22 adultos mayores tras clausura de asilo

DIF reporta atención a 22 adultos mayores tras clausura de asilo

SLP

Redacción

Aseguran seguimiento psicológico, social y jurídico

Rechaza CEGAIP más de 12 mil recursos de revisión en 5 años
Rechaza CEGAIP más de 12 mil recursos de revisión en 5 años

Rechaza CEGAIP más de 12 mil recursos de revisión en 5 años

SLP

Ana Paula Vázquez

Ciudadanos Observando consideró que varias de las quejas eran procedentes