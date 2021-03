Semáforo amarillo solo sirve para que la gente se vaya a las playas y traiga más contagios: Canacope

Se debería de hablar claro, que siguen los contagios, que sií hay enfermedad y no estar jugando con un semáforo, dijo Armando Reyes, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), quien añadió que los negocios aún están mal por la mala economía.

Añadió la gente no compra lo necesario porque no tienen suficiente capital para gastar, hay desempleo, personas que gana mitad de sueldo y que todo eso hace que no se pueda reactivar la economía, aunado a que se han cerrado mucha tiendas, ya que no es factible estar pagando los servicios para seguir en un negocio.

"El semáforo amarillo sirvió solo para que la gente se fuera a las playas a divertirse, y por ende a traer contagios, lo bueno es la reactivación del turismo, pero los negocios en la capital están mal".