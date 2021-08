Semáforo rojo, tras casi mil contagios

El titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, Miguel Lutzow Steiner, hizo un llamado urgente, para advertir que desde este domingo estamos en semáforo rojo por Covid-19 y los hospitales permanecen saturados en el estado de San Luis Potosí, en el peor pico de contagios desde que inició la pandemia.

"Ya estamos prácticamente en semáforo rojo", dijo el funcionario, luego de que en las 24 horas anteriores al corte de este domingo por la mañana se confirmaron 932 nuevos contagios, por lo que el titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado Miguel Lutzow Steiner, pidió a la población en general de manera urgente suspender todos los eventos sociales y reuniones.

Además, se reportó el fallecimiento de otras ocho personas.

Miguel Lutzow advirtió que justo ahora estamos en el peor tiempo de esta tercera ola epidémica, con los hospitales saturados, con los espacios de camas llenos y sigue habiendo una gran demanda de hospitalización.

"Desde el Sector Salud pedimos a toda la sociedad, a todos los empresarios, a todas las familias y a todos los medios de comunicación, que nos sumemos a este gran esfuerzo para detener esta ola de contagios", dijo.

Advirtió que estamos teniendo una epidemia que está enfocada en niñas, niños y adolescentes.

"Tenemos un grave problema en mujeres embarazadas, hoy día, hay dos mujeres intubadas en el Hospital General de Soledad, mujeres embarazadas y desde luego también lo hemos reportado, una menor (de 14 años de edad) también intubada y muy grave, de tal manera que, si no paramos esta ola de contagios y no tomamos en serio esta tercera ola epidémica, no la vamos a detener y vamos a tener el peor resultado, que son defunciones", alertó Miguel Lutzow.

El titular de Salud reiteró que tenemos que asumirnos en semáforo rojo, "y prácticamente estamos en semáforo rojo, por eso pedimos a toda la sociedad que hagamos todas estas acciones de prevención, o de lo contrario seguirán las hospitalizaciones y las muertes".