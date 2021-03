Semana Santa, primer respiro para el sector transportista: Amotac

Las vacaciones de Semana Santa significan el primer respiro para el sector transportista luego de atravesar una de las peores crisis, a un año desde que inició la pandemia por Covid-19, señaló el consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (Amotac), Raúl Torres.

Recordó que desde marzo del año pasado este sector ha estado parcialmente paralizado, sobre todo la parte dedicada al turismo, pues Semana Santa en 2020 se vio afectada por el inicio de la contingencia, mientras que en verano aún no existía plena confianza para viajar, al igual que en diciembre pasado.

En este sentido, precisó que aunque no habrá una recuperación inmediata al 100% en el transporte de turismo, se estima que la actividad repuntará al menos entre un 20 o un 30%, lo cual es un índice favorable en comparación con meses atrás.

Torres Mendoza recordó que a causa de la pandemia cerca de 600 operadores de transporte turístico en el estado perdieron su empleo, además señaló que en todo San Luis Potosí hay más de mil 800 hombres-camión, es decir, pequeños transportistas con dos o tres camiones que están a la espera de que las agencias puedan reactivar los viajes.

El consejero nacional reconoció que los transportistas se vieron obligados a vender varias unidades para sobrellevar la crisis. "Algunos apagaron motores, otros vendieron porque no tienen ni para la gasolina ni tampoco tienen vigentes los seguros de sus camiones", declaró.