Senadora del PT afirma que denunciarán al gobierno estatal y deslinda a su partido del tráiler con despensas

Además de anunciar que denunciará al Gobierno del Estado, encabezado Juan Manuel Carreras López, por presunto desvío de recursos públicos para supuestamente favorecer al candidato Octavio Pedroza Gaitán, candidato de la coalición "Sí por San Luis Potosí", Geovanna Bañuelos de la Torre, coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República, aseguró que el tráiler con 5 mil despensas atorado en un puente en Soledad de Graciano Sánchez tenía como destino beneficiar a dicho aspirante.

La senadora informó que en días próximos presentará la denuncia ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR), por supuesta malversación del erario en las Secretarías de Salud (Ssa) y Finanzas (Sefin) y en los invernaderos Santa Rita.

En conferencia de prensa en el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que la estructura de la coalición "Juntos Haremos Historia" ha recabado pruebas de la supuestas irregularidades atribuidas al Poder Ejecutivo estatal.

Bañuelos de la Torre demandó a la Unidad de Fiscalización del INE "voltear" a ver San Luis Potosí, dado que existe intervención de la administración Estatal y conflicto de interés entre el abanderado Pedroza Gaitán y su hermano Daniel, actual secretario de Finanzas del Gobierno del Estado.

"No vamos a permitir una guerra sucia. No vamos a permitir una elección de estado y que no vamos a permitir que circulen por los caminos, brechas y carreteras de San Luis Potosí, tráileres cargados de despensas; unos vulgarmente identificados como del Gobierno del Estado".

Aparte, Ricardo Gallardo Cardona, candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por PVEM-PT dijo que "los columnistas, que son los que están escribiendo, son los que están diciendo, no la Unidad (de Inteligencia Financiera de la SHCP)", al referirse a los señalamientos de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congelará cuentas bancarias por movimientos irregulares.

El abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reiteró que tales aseveraciones son "campañas negras". "Todo ese dinero que están pagando, se los vamos a fiscalizar en el Gobierno del Estado".

En conferencia de prensa, cuestionó que las acusaciones son meramente electoral, ya que con anterioridad no se dio a conocer la presunta existencia de tales denuncias por parte de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Cuestionado sobre si teme que lo puedan detener o congelarle sus cuentas bancarias, sentenció que "hagan que hagan lo que quieran, pero la voluntad de los potosinos no la van a poder cambiar".

"Todos los gastos que están haciendo para favorecer a sus candidatos y para pagar medios nacionales y hacer campañas negras, también se los vamos a fiscalizar al Gobierno del Estado. Cada vez que nos hagan una guerra sucia, estaremos aquí contestando puntualmente y dando por enterado de que seguimos tomando esas campañas negras como un gran fracaso a las campañas de ellos", declaró.