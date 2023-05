Sentencia de reinstalación sí es ejecutoria, asegura secretaria destituida del SAUASLP

Juana Nohemí González Ochoa, secretaria de Actas y Acuerdos del Sindicato Administrativo de la UASLP destituida por la actual dirigencia gremial, aseguró en rueda de prensa que la sentencia del Tribunal Laboral que ordena su reinstalación en el cargo sí es ejecutoria y que existe un plazo de 15 días para que se cumpla.

Sin embargo, reconoció que el secretario general del Sindicato, Gerardo de Jesús Rivera Müller, tiene el derecho de ampararse contra la resolución del Tribunal, amparo que seguramente no podrá ser resuelto antes de octubre del presente año.

En compañía de algunas vocales y militantes del Sindicato Administrativo, Juana Nohemí acusó al líder sindical de ataques personales a través de redes sociales, así como de violencia de género en su contra y en contra de otras de sus compañeras.

Lamentó que en los comunicados emitidos por la dirigencia administrativa, "no se aporten pruebas de los señalamientos hacia mi persona", y aseguró que su lucha es en contra de un procedimiento de separación del cargo que no se dio conforme a los estatutos del propio Sindicato, y que no se trata de una lucha contra el gremio.

Aclaró que, hasta el momento, sus derechos sindicales no han sido violentados, excepto el de desempeñar el cargo para el cual fue electa y no designada, y el derecho a ser escuchada y a acceder a una legítima defensa.

Por lo que respecta a sus ingresos como trabajadora universitaria e integrante de la estructura sindical, señaló que sigue recibiendo sus sueldos de manera íntegra y agradeció a la Rectoría que, hasta el momento, haya permanecido respetuosamente al margen del conflicto laboral que la ocupa.

En cierto momento de la rueda de prensa, se le cuestionó si el conflicto que sostiene con el secretario general estaría ligado con alguna aspiración electoral para dirigir la representación sindical, a lo que respondió que, si fuera el caso, no descarta participar en las siguientes elecciones del gremio.