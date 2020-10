Sergio Serrano pide a morenistas ponerse a trabajar

Además de no ser apropiado, los diputados morenistas que candidatearon a Gabino Morales Mendoza, delegado federal de los Programas Integrales, deberían enfocarse en la actividad legislativa, exhortó Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En días anteriores, los legisladores Edson de Jesús Quintanar Sánchez, Angélica Mendoza Camacho y Alejandra Valdés Martínez, así como dos regidores de Morena, se pronunciaron en favor de Morales Mendoza como aspirante al Gobierno del Estado, por lo cual, le solicitaron renunciar al cargo para entrar de lleno a dicha aspiración.

El líder morenista estatal sugirió a los congresistas que en lugar de estar destapando a uno u otro personaje, deberían enfocarse, por ejemplo, a nivel local promover mociones referentes al plebiscito o referéndum.

Serrano Soriano reconoció en conferencia de prensa, que es poca la comunicación con algunos congresistas "que se dicen de Morena". "No tenemos por qué ocultarlo; ustedes lo ven", admitió.

"Creo que tienen muchas asuntos que revisar; en relación a las cuentas públicas, al presupuesto que viene. ¿Por qué no salen los diputados? y en particular estos tres, a hablar de sus estos asuntos y no nada más dan la cara para destapar gente. Creo que es inapropiado y a lo mejor tienen todo el derecho del mundo, pero me parece que no es la mejor manera de hacer las cosas", evaluó.